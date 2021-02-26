В Ярославле могут снести старейший общественный приют для животных
Ярославль, 26 февраля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле старейший общественный приют для бездомных животных может лишиться земельного участка. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс» со ссылкой на директора приюта Екатерину Кутузову. В этом случае приюту придётся снести все вольеры для собак, вспомогательные помещения и искать себе новое место.
Речь об этом зашла на совещании в департаменте ветеринарии Ярославской области, куда чиновники пригласили руководство приюта. По словам Кутузовой, чиновники заявили о желании построить на месте общественного приюта государственный.
Приют «Ковчег» больше десяти лет назад организовала небольшая группа энтузиастов. Там содержатся бездомные собаки, которые с помощью волонтёров находят новых хозяев. Волонтеры «Ковчега» помогли тысячам собак.
То, что территория «Ковчега» вошла в список возможных мест для размещения государственного приюта, в департаменте ветеринарии Ярославской области подтвердили журналистам «Вести-Ярославль». Однако сейчас, как уверяют чиновники, власти уже не настаивают на освобождении участка.
Как говорят чиновники, вопрос возник из-за неурегулированных земельных отношений. Участок был предоставлен приюту в безвозмездное пользование, срок которого истек в 2020 году. В приюте говорят, что не смогли переоформить документы из-за пандемии коронавируса и планировали сделать это позже. Сейчас вопрос пользования земельным участком так окончательно и не решён. Следовательно, угроза ликвидации приюта сохраняется. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.