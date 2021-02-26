Ярославль, 26 февраля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле старейший общественный приют для бездомных животных может лишиться земельного участка. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс» со ссылкой на директора приюта Екатерину Кутузову. В этом случае приюту придётся снести все вольеры для собак, вспомогательные помещения и искать себе новое место.

Yarnews.net Питомец «Ковчега»

Речь об этом зашла на совещании в департаменте ветеринарии Ярославской области, куда чиновники пригласили руководство приюта. По словам Кутузовой, чиновники заявили о желании построить на месте общественного приюта государственный.

«У меня просто пропал дар речи после услышанного. Возник только один вопрос: неужели же во всем Ярославле, Ярославском районе, да во всей Ярославской области не нашлось ни одного свободного земельного участка, чтобы построить этот самый государственный приют? Почему для того, чтобы построить один, обязательно нужно уничтожить другой?», — рассказала Екатерина Кутузова.

Приют «Ковчег» больше десяти лет назад организовала небольшая группа энтузиастов. Там содержатся бездомные собаки, которые с помощью волонтёров находят новых хозяев. Волонтеры «Ковчега» помогли тысячам собак.

То, что территория «Ковчега» вошла в список возможных мест для размещения государственного приюта, в департаменте ветеринарии Ярославской области подтвердили журналистам «Вести-Ярославль». Однако сейчас, как уверяют чиновники, власти уже не настаивают на освобождении участка.

«В связи с тем, что там находятся животные, и в связи с заинтересованностью руководства остаться на месте и продолжать работу, данный вопрос снят с повестки дня именно по приюту «Ковчег», — сказал в интервью «Вести-Ярославль» заместитель директора департамента ветеринарии Ярославской области Сергей Саблин.

Как говорят чиновники, вопрос возник из-за неурегулированных земельных отношений. Участок был предоставлен приюту в безвозмездное пользование, срок которого истек в 2020 году. В приюте говорят, что не смогли переоформить документы из-за пандемии коронавируса и планировали сделать это позже. Сейчас вопрос пользования земельным участком так окончательно и не решён. Следовательно, угроза ликвидации приюта сохраняется. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.