Москва, , 10:48 — REGNUM В Госдуме негативно отнеслись к планам Минприроды переложить на граждан РФ рекультивацию мусорных полигонов.

«Чиновники как обычно решили решить проблему за счет населения. Сами провалили мусорную реформу, но платить за это должны обычные граждане», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его мнению, это такой типичный либерал-бюрократический подход, место которому давно на свалке истории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минприроды предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе. Эти расходы предварительно оценены в 32,2 рублей с человека в год, пишет РБК.

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