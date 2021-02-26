Барнаул, , 10:47 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2305 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 410 человек, +15 за последние сутки) и ОРВИ (24 336 человек, +114 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 43 262 (+136 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 366 (за последние сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключены 98 пациентов (+7 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 1980 детей (+17 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 38 669 человек (+138 за последние сутки).

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