Нижний Новгород, 26 февраля 2021, 10:46 — REGNUM Под завалами здания в Нижнем Новгороде, разрушенного сегодня, 26 февраля в результате взрыва бытового газа, может находится человек. По данным NN.ru, ссылающемся на источники в правоохранительных органах, пострадавшая — 22-летняя девушка.
По словам жителей дома, запах газа они ощущали за несколько часов до инцидента. Сейчас люди эвакуированы из квартир, пункт временного размещения развернут в школе №41.
Ударной волной здание кафе уничтожено, выбита часть стекол в жилом доме, поврежден проезжавший рядом троллейбус
На месте работают спасатели, пожарные, сотрудники полиции и прокуратуры.
Читайте также: В Нижнем Новгороде произошёл взрыв в пристройке к многоэтажке
Напомним, что взрыв бытового газа произошёл в Нижнем Новгороде в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре, в котором работало кафе «Самурай».
Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Новгороде произошёл взрыв в пристройке к многоэтажке