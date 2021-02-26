Нижний Новгород, , 10:46 — REGNUM Под завалами здания в Нижнем Новгороде, разрушенного сегодня, 26 февраля в результате взрыва бытового газа, может находится человек. По данным NN.ru, ссылающемся на источники в правоохранительных органах, пострадавшая — 22-летняя девушка.

По словам жителей дома, запах газа они ощущали за несколько часов до инцидента. Сейчас люди эвакуированы из квартир, пункт временного размещения развернут в школе №41.

Ударной волной здание кафе уничтожено, выбита часть стекол в жилом доме, поврежден проезжавший рядом троллейбус

На месте работают спасатели, пожарные, сотрудники полиции и прокуратуры.

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Напомним, что взрыв бытового газа произошёл в Нижнем Новгороде в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре, в котором работало кафе «Самурай».

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