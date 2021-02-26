Нижний Новгород, , 10:49 — REGNUM Российская компания «Русак» представила грузовой вариант восьмиколёсного вездехода «Русак-3994» для экстремального бездорожья. Изображение новинки размещено на сайте ST-KT.ru.

Грузовой вариант восьмиколёсного вездехода «Русак-3994» ST-KT.ru

Официальная премьера пассажирской версии вездехода прошла ещё в 2019 году. Сейчас производитель создал грузовую модель «Русак-3994».

Собирается восьмиколёсная машина в городе Богородск Нижегородской области. Автомобиль предназначен для работы в экстремально тяжёлых условиях при низких температурах. Вездеход подходит для арктических районов.

В движение восемь колёс «Русак-3994» приводит турбированный дизельный мотор Cummins 2.8 производительностью 150 «лошадей». Он функционирует с механической трансмиссией.

Автопроизводители установили на шасси алюминиевую каркасную кабину с утеплёнными кузовными панелями. Помимо полноприводной версии покупатели могут приобрести модификации с приводом на две и три оси. «Обута» машина в шины сверхнизкого давления.

Ранее российская компания Emax создала электрическую версию мотовездехода (сегмент UTV) Polaris Ranger. Электромотор имеет больший крутящий момент, чем его бензиновая версия. Кроме того, двигатель стал работать почти бесшумно, что является большим плюсом для егерей.

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