Самара, 26 февраля 2021, 10:50 — REGNUM Заместители министра здравоохранения назначены в Самарской области. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба областного минздрава.
Сообщается, что Павел Золотарев назначен замминистра — руководителем департамента информатизации, лицензирования и организационной деятельности.
При этом Асланбек Майрамукаев, ранее возглавлявший этот департамент, был назначен замминистра — руководителем департамента медицинской техники, фармации и материально-технического обеспечения.
Сообщается, что Павел Золотарев является выпускником Самарского государственного медицинского университета. Он работает в здравоохранении свыше десяти лет. Ранее был руководителем нескольких частных медицинских клиник Самары. Является доктором медицинских наук.
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