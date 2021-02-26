Приштина, , 11:11 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи 25 февраля прокомментировала использование специальным представителем Евросоюза по диалогу Мирославом Лайчаком между Приштиной и Белградом карты, на которой Косово изображено как часть Сербии (в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН).

На своей странице в социальной сети Twitter политик написала, что границы Косово были обозначены «лишением «режимом геноцида Сербии» тысячи невинных жизней», и по отношению к данной истине нейтралитет недопустим.

В ответ на скандал в СМИ из-за публикации интервью Лайчака, в Евросоюзе напомнили о своей нейтральной позиции по косовскому вопросу.

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