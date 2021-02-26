Монреаль, Канада, 26 февраля 2021, 10:44 — REGNUM Разработчики игры Dragon Age 4 решили отказаться от многопользовательской составляющей проекта. Об этом 26 февраля сообщает издание Eurogamer.
Electronic Arts потребовала сделать Dragon Age 4 однопользовательской игрой из-за успеха Star Wars Jedi: Fallen Order и провала Anthem. По словам инсайдеров, изначально проект разрабатывался с «мощной многопользовательской частью».
Напомним, релиз Dragon Age 4 ожидается в апреле 2022 года. Точная дата пока не сообщается.
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