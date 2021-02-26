Пирей, Греция, , 10:44 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 75:74.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Олимпиакоса» Шакил Маккиссик, набравший 24 очка. У ЦСКА больше всех набрал защитник Майк Джеймс — 15 очков.

Отметим, что по ходу третьей четверти преимущество ЦСКА достигало 25 очков. Однако «Олимпиакос» смог сократить отставание и едва не догнал российскую команду.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. «Олимпиакос» идёт на 13-м месте.