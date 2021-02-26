Ачинск, Красноярский край, , 10:44 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в краевом ГУ МВД.

ДТП произошло на прошлой неделе на автодороге садового общества «Чистый ручей». 22-летний водитель автомобиля ВАЗ буксировал на гибкой сцепке тюбинг, на котором находился 26-летний мужчина.

Из-за заноса тюбинг выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота». 26-летний мужчина от полученных травм скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области ребёнок получил травмы, катаясь на тюбинге.

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