Баку, , 10:43 — REGNUM В тяжелой ситуации, в которой в настоящее время оказалась Армения, виновато прежнее и нынешнее руководство страны. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении», — сказал азербайджанский лидер.

Также он добавил, что возглавляемое нынешнем армянским премьер-министром правительство страны, по его мнению, ведет Армению «в бездну и разруху».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что события, которые в настоящее время происходят в Армении, являются внутренним делом этой страны.