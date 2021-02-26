Куйбышевский район, , 10:44 — REGNUM Глава администрации Куйбышевского района (Ростовская область) Наталья Мирющенко, задержанная по подозрению в получении крупной взятки, за три года увеличила свой доход примерно на 500 тыс. рублей. Это следует из деклараций, опубликованных на сайте муниципального образования.

В 2017 году чиновница принесла в семейную копилку 1 млн 255 тыс. 450,15 рубля. При этом в собственности у неё не было ни одного объекта недвижимости. В пользовании значились два жилых дома (площадью 106,5 и 63 кв. метра) и два земельных участка, общая площадь которых превышала 5.5 тыс. кв. метров. Доходы супруга были (и остаются) куда скромнее — 254 тыс. 42,16 рубля. Однако в собственности у него были приусадебный земельный участок площадью 4,3 тыс. кв. метров, жилой дом (63 кв. метра) и земельный участок площадью 3 тыс. 332 метра, автомобиль Hyundai Solaris.

В 2018 году Мирющенко заработала уже 1 млн 534 тыс. 367,49 рубля и задекларировала квартиру площадью 48,8 кв. метра.

В 2019 год доход главы администрации Куйбышевского района составил 1 млн 787 тыс. 837,95. Теперь в её собственности значился те самые земельный участок (3 тыс. 332 кв. метра) и жилой дом (63 кв. метра), которыми раньше владел супруг.

Наталья Мирющенко — уроженка села Екатериновка Матвеево-Курганского района. Окончила Таганрогский педагогический институт по специальности «Педагогика и методика воспитательной работы», «История». В разные годы работала педагогом дополнительного образования, педагогом-психологом.

С 2012 года по март 2017 года была заведующей отделом образования администрации Куйбышевского района. В марте 2017 года возглавила администрацию муниципалитета.

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