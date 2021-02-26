Ставрополь, , 10:41 — REGNUM В Ставропольском крае изменились в сторону увеличения доходов параметры бюджета на 2021 год. Депутаты парламента накануне, 25 февраля, приняли поправки в основной экономический документ региона, в соответствии с которыми доходы краевой казны увеличены на 4,4 млрд рублей и превысили 134 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Ставропольской думы.

Такие существенные увеличения в доходах стали возможны благодаря перевыполнению плана по налоговым доходам в 2020 году, а также поступлению средств из федерального бюджета и сохранившимся остаткам прошлого года, прокомментировала ситуацию первый заместитель министра финансов региона Ирина Маркасьян.

В обновленном бюджете края расходы вырастут почти на 6,7 млрд рублей, составив более 140 млрд рублей. Существенные изменения ожидаются в плане погашения госдолга Ставрополя. Он снизится до конца 2021 года на 3 млрд рублей.

Напомним, бюджет Ставропольского края на 2021 год был утвержден 26 ноября 2020 года. Первоначально его доходы составляли 129,5 млрд рублей.

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