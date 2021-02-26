Тбилиси, , 10:41 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в январе 2021 года сократился на 11,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчете Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном 26 февраля на сайте организации.

По данным ведомства, спад наблюдался в строительной отрасли, обрабатывающей промышленности, гостиничном бизнесе, торговле, рынке недвижимости, индустрии отдыха и развлечений, а также в транспортном секторе. Рост был зафиксирован в сфере по оказанию услуг связи, а также в финансовом и страховом секторах.

Сообщается, что внешнеторговый оборот товаров в прошлом месяце в Грузии сократился на 16,5%. В январе было зарегистрировано 2835 предприятий, что на 23,3% меньше, чем в этом же месяце 2020 года.

Стоит отметить, что ранее министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что благодаря мерам, принятым правительством, ВВП Грузии в 2021 году вырастет на 5,3%.

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