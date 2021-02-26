Москва, , 10:40 — REGNUM Если воспитанная собака вдруг стала вести себя агрессивно, необходимо подумать, что заставило её так резко измениться. Боль, необходимость самозащиты, страх, психологическая травма или гормоны — основные причины агрессивного поведения животного, сообщил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Первоисточником всех причин агрессии является страх: страх за безопасность, страх потери ресурсов, страх наказания или боли», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что агрессию иногда могут вызвать неправильное поведение хозяина или проблемы со здоровьем животного. Хозяин, не зная, что собаке больно, может погладить ее по поврежденному месту, в этом случае помочь собаке может только ветеринар.

Ещё одна причина агрессии собаки — это защита ресурсов. Когда питомец ест или когда кормит или охраняет свое потомство, агрессия может проявляться по отношению к посторонним и даже к хозяину.

Также некоторые владельцы собак сталкиваются с агрессивным поведением самца в присутствии самки в состоянии течки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля сотрудники кинологического отдела Челябинской таможни провели познавательную встречу с учащимися первого курса Многопрофильного колледжа института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета. В мероприятии приняли участие четвероногие «сотрудники» таможни — служебные собаки: Касперский (бельгийская овчарка) и Спартакиада (немецкая овчарка).

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