Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургской области бывшие сотрудники милиции ушли от наказания за пытки в отношении задержанного мужчины. Срок давности привлечения к уголовной ответственности истек 25 февраля, сообщает Комитет против пыток.

Как отметили в правозащитной организации, теперь, даже если виновные правоохранители будут установлены, никто из них не понесет наказание.

Добавим, инцидент произошел десять лет назад. По словам Алексея, что в ночь на 24 февраля 2011 года он вышел из дома за сигаретами и был задержан милионерами возле продуктового ларька. Мужчине предложили проехать в отдел, поскольку он подходит под описание некоей ориентировки. В отделе Алексея опознала девушка, пострадавшая от нападения.

Признательные показания в нападении на девушку из Алексея выбивали в прямом смысле. Его унижали, били по голове противогазом, наносили многочисленные удары по всему телу, перекрывали доступ кислорода полиэтиленовым пакетом до потери сознания. Оренбуржец так и не признался в преступлении. В июле 2011 года Алексей был признан виновным в разбойном нападении и приговорен к пяти годам лишения свободы.

В марте 2011 года мужчина обратился в следственные органы с заявлением о пытках. Однако добиться возбуждения уголовного дела так и не удалось.

В 2014 году правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека. Впоследствии Минюст России предложил Алексею заключить мировое соглашение, по которому государство признавало свою вину в пытках заявителя сотрудниками милиции и отсутствии эффективного расследования этого инцидента. В качестве компенсации заявителю было предложено 20 тыс. евро. Алексей согласился с таким предложением.

После этого юристы Комитета против пыток обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возобновить на национальном уровне проверку жалобы на пытки. В результате была назначена дополнительная проверка. По ее итогам вынесено несколько «отказных» постановлений.

«Уже не в первый раз оренбургские следователи «хоронят» дело о пытках», — сказала юрист Комитета против пыток Альбина Мударисова. Правозащитники намерены обратимся в центральный аппарат Следственного комитета России с просьбой провести проверку в отношении оренбургских следователей, которые за десять лет не смогли найти виновных в пытках оренбуржца, притом, что Алексей называл конкретные имена и был готов опознать своих мучителей.

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