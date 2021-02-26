Ньон, Швейцария, , 10:38 — REGNUM Нидерланды могут обогнать Россию в таблице коэффициентов УЕФА после матчей 1/8 финала Лиги Европы. Об этом 26 февраля сообщается на сайте УЕФА.

Нидерланды обгонят Россию в том случае, если «Аякс», который остался единственным представителем страны в еврокубках, одержит хотя бы одну победу или дважды сыграет вничью в 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее «Аякс» обыграл французский «Лилль» и пробился в 1/8 финала турнира, а ПСВ не смог пройти дальше.

При этом все представители России уже выбыли из еврокубков. Последний из российских клубов, «Краснодар», проиграл загребскому «Динамо» и выбыл из Лиги Европы.

Таким образом, Нидерланды, занимающие восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, приблизились к находящейся на седьмой строчке России. У Нидерландов стало 38,000 балла, у России осталось 38,382 балла.

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