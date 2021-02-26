Москва, , 10:37 — REGNUM В 2021 году в России количество банкротств малого и среднего бизнеса превысит показатели прошлых лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

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«В связи со сложившейся ситуацией как в мировой, так и в российской экономике положение малых и средних компаний выглядит довольно печально, — сказала Новикова. — Сложно сказать, какое количество компаний может быть закрыто за 2021 год, но то, что количество банкротств будет гораздо больше, чем в обычный период времени, это факт. Следствием этого, безусловно, станет рост уровня безработицы, а значит, и снижение покупательского спроса во многих секторах экономики. Наибольшие трудности на текущий момент испытывают сектор услуг, включая досуг и развлечения, нефтегазовый сектор по причине серьезной волатильности цен, транспортный сектор, финансовый, а также электроэнергетика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ в 2021 году ожидается вал банкротств предприятий малого и среднего бизнеса.