Москва, , 10:34 — REGNUM Решение увеличить на 1 млрд долларов вложения России в государственные облигации США является диверсией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Деньги — это оружие. Никто в здравом уме не станет его хранить в арсенале государства, которое считает вас врагом и не скрывает своих враждебных намерений. Рост вложений наших резервов в американские активы — это антироссийская диверсия, какими бы псевдоэкономическими причинами такой шаг не объяснялся», — заявил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о необходимости изоляции России от финансовой системы США.

«Наши дипломаты традиционно стараются не выходить за рамки своей компетенции, и, если это произошло, значит дальше обходить данную тему невозможно. Это заявление — недвусмысленный сигнал со стороны ведомства, которое лучше других представляет серьезность ситуации, и которую сегодня демонстративно игнорируют либералы, распоряжающиеся государственными финансами», — рассуждает Миронов.

Центробанк в декабре 2020 года на 1 млрд долларов увеличил вложения в государственные облигации США.

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Представитель МИД Сергей Рябков напомнил, что за последние несколько лет США ввели около 90 раундов санкций в отношении России — против государственных банков и корпораций, нефтегазового сектора, а также высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.