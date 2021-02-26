Саратов, , 10:38 — REGNUM В Саратове готовят проект реконструкции водной базы «Олимпия». Об этом сообщил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

По словам главы ведомства, на объекте планируется построить современный гребной канал, который не будет уступать базе в Краснодаре, где в настоящее время тренируется сборная России по гребле на байдарках и каноэ. Перед проектировщиками поставлена задача создать максимально комфортные условия не только для спортсменов, но и для болельщиков. Изучить предложения конструкторов с привязкой к местности запланировали в ближайшее время на базе, уточнил Абросимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 17 февраля торжественно открыли дворец водных видов спорта. В его пуске приняли участие губернатор Валерий Радаев, чемпион летних Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров и другие саратовские спортсмены.

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