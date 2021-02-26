Чикаго, США, , 10:33 — REGNUM В ранней версии игры Bugsnax игрокам приходилось расчленять жуконямок и снимать с них кожу. Об этом 26 февраля сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/YoungHorses/status/1364975250874785792

Разработчики из независимой студии Young Horses показали фрагменты из ранней версии проекта — в ней каждую жуконямку нужно сначала «разделить» на фрагменты и лишь потом подавать к столу. В дальнейшем авторы Bugsnax решили отказаться от этой механики.

Напомним, Bugsnax — это приключенческая игра, посвящённая фантастическим существам жуконямкам. Этих наполовину-жуков и наполовину-снэки необходимо изучать, ловить и готовить.

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