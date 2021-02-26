Сеул, , 10:36 — REGNUM В 2020 году площадь пахотных земель в Южной Корее составила 1,56 млн га, что на 1% или 16 тыс. га меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает No Cut News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, площадь пахотных земель в стране продолжает сокращаться с 2013 года из-за сокращения посевов риса на волне снижения его потребления.

Посевная площадь риса сократилась на 0,7%, до 824 тыс. га. Отмечается, что на посевную площадь риса приходится 52,7% общей площади пахотных земель страны.

Известно, что посевная площадь в провинции Чолла-Намдо составляет 168 тыс. га, в провинции Чхунчхон-Намдо — 145 тыс. га, провинции Чолла-Пукто — 124 тыс. га, провинции Кёнсан-Пукто — 118 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году общая посевная площадь риса в КНДР сократилась на 2,9%, до 54 697 га.

Читайте также: В КНДР сократили посевные площади риса — Yonhap News