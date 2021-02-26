Джакарта, , 10:32 — REGNUM Более 6900 дорог на всей территории Джакарты были повреждены из-за наводнений, затопивших столицу Индонезии с начала 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

По данным правительства провинции Джакарты, общее количество поврежденных дорог в Джакарте с января по февраль 2021 года достигло 6934. Большинство поврежденных дорог находится на севере Джакарты.

По данным источника, стоячая вода стала одной из причин разрушения нескольких дорог в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан обнародовал план по возобновлению туризма на Бали.

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