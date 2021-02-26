Москва, , 10:31 — REGNUM Представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин опроверг информацию СМИ о введении негарантированных билетов.

«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается», — цитируют его «Ведомости».

По его словам, эту идею прорабатывали в начале пандемии коронавируса для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания. В итоге было принято решение, что авиакомпании не будут рассматривать данное предложение до полного восстановления авиасообщения.

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Ранее сообщилось, что соответствующий запрос от «Аэрофлота» поступал президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну. В документе утверждалось, что, несмотря неудобства для пассажиров, вызванные такими тарифами, стоимость авиабилетов в среднем может снизиться на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Виталий Савельев поручил проработать вопрос создания в России новых бюджетных авиаперевозчиков. Новые лоукостеры, предположительно, будут базироваться в аэропортах Жуковского, Челябинска и Калининграда.

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