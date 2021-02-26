Киев, 26 февраля 2021, 10:35 — REGNUM США должны действовать «быстро и целенаправленно» для эффективного воздействия на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого опубликованы на сайте Центр анализа европейской политики (CEPA).
Он добавил, что чем дольше в США будут изучать ситуацию, тем больше у России будет времени адаптироваться к новой реальности.
Министр выразил надежду на то, что при поддержке США Украину удастся трансформировать, «усилив её этим изнутри, что также придаст силы для противостояния РФ».
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал президента России Владимира Путина «врагом Украины».
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