Киев, , 10:35 — REGNUM США должны действовать «быстро и целенаправленно» для эффективного воздействия на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого опубликованы на сайте Центр анализа европейской политики (CEPA).

«Если хотите мотивировать Россию двигаться, то должны действовать быстро и быть целенаправленными… Мой месседж — вы должны действовать быстро и не ждать», — заявил Кулеба, адресуясь к новой администрации США.

Он добавил, что чем дольше в США будут изучать ситуацию, тем больше у России будет времени адаптироваться к новой реальности.

Министр выразил надежду на то, что при поддержке США Украину удастся трансформировать, «усилив её этим изнутри, что также придаст силы для противостояния РФ».

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал президента России Владимира Путина «врагом Украины».

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