Волгоград, , 10:37 — REGNUM Крупную партию наркотиков обнаружили инспекторы в такси при проверке автомобиля на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Запрещённое вещество предназначалось для последующего сбыта на территории Кабардино-Балкарской Республики, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

В автомобиле под управлением 24-летнего жителя Москвы был обустроен тайник. В нём находился пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — наркотик общим весом почти полкилограмма. Мужчину задержали. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что груз предназначался для двух граждан Таджикистана. Они должны были получить партию наркотика для последующего сбыта на территории Кабардино-Балкарской Республики. Оперативники задержали иностранцев в Нальчике.

Возбуждено уголовное дело. Трое фигурантов заключены под стражу.