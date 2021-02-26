Пий-Хемский район, Тува, , 10:29 — REGNUM В Туве завершено расследование уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в списке фигурантов числятся четверо местных жителей и 39-летний уроженец Азербайджана, проживающий в Красноярском крае.

Последний, как предполагается, организовал преступную группу. По данным полиции, в 2019 году они приобрели наркотики на территории двух районов республики и перевозили их в город Минусинск Красноярского края для последующей продажи в Кемеровской области.

Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками полиции в Туве. Все подозреваемые задержаны.

«Из незаконного оборота изъяты фрагменты наркотического вещества в виде 577 спрессованных комков, которые согласно заключению эксперта являются гашишем, общей массой 1668,72 грамма», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пий-Хемский районный суд.

Читайте также: Правоохранители в Туве пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков