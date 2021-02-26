Душанбе, , 10:28 — REGNUM По итогам января 2021 года уровень инфляции в Таджикистане составил 0,7%. Об этом 26 февраля сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство финансов республики.

В годовом выражении инфляция составила 9,5%. Минфин Таджикистана рассчитывает, что рост цен в потребительском секторе по итогам года не превысит 6,9%.

Напомним, по итогам 2020 года уровень инфляции в Таджикистане составил 9,4%. Продовольственные товары подорожали на 13%, непродовольственные товары — на 5,8%, платные услуги — на 4%.

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