Чита, , 10:28 — REGNUM Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкалья от имени главы региона Александра Осипова разработала законопроект об установлении полного запрета на продажу алкоголя в дни массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского парламента.

Свои доводы инициаторы проекта закона аргументируют данными регионального УМВД и единой государственной автоматизированной информационной системы, свидетельствующими о непосредственной взаимосвязи между увеличением объемов потребления алкоголя и количеством преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в дни проведения праздничных мероприятий.

«Так, например, с 2017 по 2020 год отклонение показателей розничной продажи алкоголя и количества выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 23 февраля и 8 марта в сравнении с другими днями года составляет в среднем 193% и 194% соответственно», — сказано в официальном сообщении Законодательного собрания Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, попытки установления в регионе сухого закона предпринимались и ранее. Так, в первый месяц эпидемии SARS-CoV-2 Забайкалье решилось на полное ограничение продажи алкоголя, правда, инициатива продержалась всего неделю.

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В сентябре 2020 года региональная служба по тарифам и ценообразованию известила сокращении на 10% объёмов реализации спиртного в регионе.

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В феврале 2021 года депутаты Забайкальского краевого законодательного собрания одобрили принятие во втором чтении законопроекта, согласно которому продавать алкоголь в местных магазинах можно будет с 10:00 до 23:00.

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