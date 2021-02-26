Москва, 26 февраля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения УАЗ «Хантер» в кузове кросс-купе. Рендеры размещены на сайте Naavtotrasse.

Naavtotrasse УАЗ «Хантер» в кузове кросс-купе

Отмечается, что такой автомобиль мог бы пользоваться популярностью у российских автолюбителей. Помимо эффектной внешности автомобиль имеет относительно низкую стоимость, которая делает его конкурентоспособным с аналогичным паркетником того же уровня других марок.

Поклонники модели наверняка оценили бы УАЗ «Хантер» с новым кузовом кросс-купе. Однако автопроизводитель в ближайшее время вряд ли будет выпускать нечто подобное.

Напомним, в 2020 году в РФ было продано 36 487 автомобилей УАЗ — на 6% меньше, чем в 2019 году. За год доля машин этой компании на российском авторынке снизились на 0,1%, до 2,3%.

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