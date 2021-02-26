Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший будет чрезвычайно активен перед промежуточными выборами в Конгресс, которые должны состояться в 2022 году. Об этом сообщили источники телеканала CNN.

Читайте также: Опрос показал, что Трамп сохранил мощную поддержку республиканцев

По данным собеседников, он намерен сыграть важную роль в кампании республиканцев и уже на следующей неделе примет участие в мероприятии с целью сбора пожертвований на проведение агитации представителями Республиканской партии.

Согласно оценкам телеканала, популярность Трампа-младшего среди сторонников республиканской партии растёт, пишет ТАСС. По сведениям источников телеканала, бывший американский лидер в последнее время встречался с рядом влиятельных членов партии.

Ранее по теме: Трампу предложили выступить на встрече консерваторов во Флориде

Как сообщало ИА REGNUM, опрос показал, что бывший президент США Дональд Трамп сохранил мощную поддержку республиканцев. Так, импичмент Трампа поддержали лишь 14% опрошенных республиканцев. В то же время среди демократов за импичмент проголосовали 88%, а среди независимых — 64%.