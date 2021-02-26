Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Большое число переболевших коронавирусной инфекцией и начало вакцинации стали причиной резкого спада заболеваемости COVID-19 в США, однако защиту от вируса ослаблять не следует. Мнения учёных по этому вопросу публикует 26 февраля РИА Новости.

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10 января в США наблюдался пик заболеваемости — средний недельный показатель составлял 250 тыс. случаев ежедневно. С этого дня число новых заболевших соратилось до примерно 68 тыс. в день по состоянию на 25 февраля.

В рамках развёрнутой в стране кампании по вакцинации по меньшей мере одну из двух доз вакцины получили 66,5 млн человек (14% населения), а обе дозы — больше 20 млн (более 6% населения). Учитывая, что в США зафиксировали около 30 млн случаев заражения, а также то, что на один подтвержденный случай может приходиться три неподтвержденных, переболеть могли до 120 млн человек, а это более трети жителей.

Профессор биостатистики и биоинформатики в Университете Эмори (США) Макс Лау полагает, что сдержать эпидемию помогла вакцинация. Однако теперь вопрос заключается в том, сможет ли вакцина защитить от новых мутаций вируса. Второй вопрос — если со временем защита вакцины ослабнет, сможет ли иммунная система ранее заражённых и вакцинированных людей сдержать повторные заражения.

Профессор Университета Миссисипи Вэнь У также считает, что резкий спад числа заражений связан главным образом с вакцинацией. Обычно случаи заражения растут по кривой, достигают плато и постепенно снижаются. Но сейчас внезапный спад сигнализирует о появлении критического фактора.

«Помимо вакцины, я не вижу другого кандидата на эту роль», — сказал Вэнь У.

Он полагает, что к групповому иммунитету страна пока не приблизилась, так как ситуация всё ещё хуже, чем летом 2020 года. Меры безопасности пока нельзя ослаблять.

Директор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Грэм Медли отметил, что причин, по которым число случаев падает, может быть много. Тут влияет и интенсивность контактов людей друг с другом, и формирование группового иммунитета. Так, после праздников люди стали совершать меньше поездок.

«Волны» заболеваемости были и раньше, отмечает он, и текущее сокращение не означает отсутствия роста в будущем.

«Тем не менее, по мере того, как растет иммунитет в популяции благодаря вакцинации и заражению, будущие волны будут меньше», — сказал Медли.