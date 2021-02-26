Ханты-Мансийск, , 10:27 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 122 случаев.

С начала пандемии на 26 февраля в Югре зарегистрировано 51 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 49 053 человека, скончались 739 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).