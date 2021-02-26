Бишкек, , 10:27 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе своего первого визита в Москву подарил президенту России Владимиру Путину меч, сделанный киргизскими мастерами. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Также стало известно о том, что по итогам переговоров Жапарова и членов киргизской правительственной делегации с представителями российских властей были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, в военной сфере на период с 2021 по 2025 годы и в области поставок сельскохозяйственной продукции.

Помимо этого стороны договорились о том, что Россия предоставит Киргизии безвозмездную техническую помощь при создании в республике системы маркировки товаров средствами идентификации.ИА REGNUM напоминает, что нынешний меч, не первый подарок, врученный руководством Киргизии президенту России Владимиру Путину. Предыдущие президенты предпочитали дарить животных. От Сооронбая Жээнбекова глава России ранее получил в подарок орловского скакуна и собаку породы тайган, Алмазбек Атамбаев подарил Путину коня серой масти.