Лиски, Воронежская область, , 10:26 — REGNUM Пещерный храм музея-заповедника «Дивногорье» в Лискинском районе Воронежской области будет передано в оперативное управление музею, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

«Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери середины XIX века передана в оперативное управление самому музею, учредителем которого выступает региональный департамент культуры. Такое решение уже закреплено приказом департамента имущественных и земельных отношений», — уточнили в пресс-службе.

Развитие храма будет осуществляться «в социальном партнерстве с Воронежской епархией», уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос передачи пещерного комплекса в Больших Дивах епархии обсуждался ещё в 2017 году. Руководство музея обратилось в департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области с просьбой не изымать комплекс. В марте 2020 года появилась информация, что решение о передаче пещерного комплекса Воронежской митрополии всё же принято. Против выступили ученые и музейщики, которые настаивали на том, что передача храма РПЦ остановит продвижение природно-культурного комплекса «Дивногорье» для получения статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей-заповедник «Дивногорье» находится в Лискинском районе Воронежской области. На территории музея-заповедника в 100 га расположены памятники регионального и федерального значения — археологии и истории и архитектуры, в частности пещерные меловые церкви середины XVII века в Больших и Малых Дивах, пещерная церковь «Дивногорская — 3» середины XIX века, памятники природы — меловые столбы-Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая растительность.

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