Красноярск, , 10:26 — REGNUM С дорог Красноярска за прошлые сутки вывезли 911 КамАЗов снега, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в мэрии города.

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Работа дорожников в Красноярске продолжается круглосуточно. Днём 25 февраля на дорогах работало 227 единиц техники, в ночь на 26 февраля — 163 единицы. Также в уборке принимали участие 482 рабочих.

За сутки убрано 320 остановок общественного транспорта и 420 участков улично-дорожной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение.

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