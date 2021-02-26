Майкоп, , 10:24 — REGNUM В Адыгее с начала 2021 года существенно выросли показатели прироста числа совершенных преступлений. Темпы прироста в республике составили 21%, пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

Это второй показатель в России. Первый принадлежит Тульской области — 28%. При этом, по данным МВД, в январе 2021 года в целом по России отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений. Среднероссийский показатель снизился на 6,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Наименьшее снижение темпов прироста отмечено в Карачаево-Черкессии (на 37,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в России также снизилось число преступлений, совершённых с использованием оружия. Этот показатель стал меньше на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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