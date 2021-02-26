Москва, , 10:24 — REGNUM Против прививки от коронавируса 41% жителей России. Из них 20% не будут делать прививку ни под каким предлогом, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Подождут результатов исследований длительный период 14%. Необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины 8% опрошенных. Сделают прививку, если она будет обязательной для всех 4%.

Ждут денежного вознаграждения за вакцинацию 2%. Выхода новых вакцин от коронавируса ожидают ещё 2%. Пример со стороны родных и близких мотивирует сделать прививку 2%, необходимость для выезда за рубеж — 1% опрошенных.

Опрос проведен 20−22 февраля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 370 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку от COVID-19 коронавируса намерены сделать почти 29% жителей России.

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