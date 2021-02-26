Москва, , 10:23 — REGNUM Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V». Он рассказал об этом 26 февраля журналистам в ходе открытия выставки, посвященной истории лидерства российской вирусологии.

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«Да, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Нарышкин отметил, что ему поставлено уже обе дозы препарата и добавил, что у него хорошее и «комфортное» самочувствие.

В то же время, глава СВР выразил уверенность в том, что у него также было бы хорошее самочувствие в случае, если бы он прививался другой российской вакциной от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса рекрутингового агентства Superjob.ru стало известно, что сделать прививку от COVID-19 коронавируса намерены сделать почти 29% жителей России.