Душанбе, , 10:21 — REGNUM По итогам января 2021 года внешний товарооборот Таджикистана составил $408 млн, что на 40% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в таможенной службе республики.

В январе таджикистанский экспорт сократился на 76%, до $89 млн, импорт — увеличился на 3,2%, до $320 млн. Отмечается, что товарооборот Таджикистана со странами дальнего зарубежья уменьшился на 65%.

Товарооборот республики с Казахстаном составил $86 млн, с Россией — 80 млн, с Узбекистаном — $65 млн, с Китаем — $35 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года внешний товарооборот Таджикистана составил $4,6 млрд, что на 0,8% больше, чем в 2021 году.

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