Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 25 436 исследования на SARS-CoV-2 выявили 337 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 270 137 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 264 047 победили инфекцию, в том числе 320 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3485 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять — в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1542 пациента, в оборудованных гостиницах — 167. На карантине находятся 304 человека.

Согласно официальным данным на 25 февраля, в Грузии за сутки выявили 362 носителя SARS-CoV-2 в результате проведения 22 501 теста.

Стоит отметить, что в Грузии с 25 февраля начался третий этап смягчения карантинных ограничений. С этого дня возобновил работу междугородный общественный транспорт, гостинцам на горнолыжных курортах разрешили открыться. Еще ряд карантинных мер планируется отменить в марте.

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