Калуга, 26 февраля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Калуге к четырём годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима судом приговорён 43-летний директор МУП «Калугатеплосеть». Об этом 26 сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что подсудимый с апреля 2016 года по январь 2017 года совершил хищение имущества МУП «Калугатеплосеть», совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Злоумышленник путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными организациями ООО «Евростройремонт» и ООО СК «Центрострой» на выполнение работ-услуг на объектах, находящихся в введении МУП «Калугатеплосеть», без фактически выполненных работ провёл оплату и незаконно вывел денежные средства со счетов предприятия на счета подконтрольных им организаций. При этом, работы и услуги по договорам выполнялись за счет сил и средств МУП «Калугатеплосеть». Размер причиненного ущерба МУП «Калугатеплосеть» превысил 35 млн рублей.

Подсудимый вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с органами предварительного расследования. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, без исследования доказательств по делу.