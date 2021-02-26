Москва, , 10:20 — REGNUM Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом он рассказал журналистам в ходе открытия выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии.

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«Да, конечно [привился]», — сказал Нарышкин.

Он рассказал о том, что прошёл уже обе стадии вакцинации и чувствует себя хорошо и «комфортно».

Нарышкин также выразил уверенность в том, что он чувствовал себя так же, если бы привился любой из двух других, помимо «Спутника V», вакцин от COVID-19.