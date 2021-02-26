Ярославль, , 10:19 — REGNUM 25 февраля в Ярославской областной думе прошли депутатские слушания на тему «Ярославская область — территория безопасного детства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в законодательном собрании. В слушаниях приняли участие депутаты, чиновники, сотрудники правоохранительных структур и общественники.

Ребенок

«Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова вышла c инициативой со всех сторон изучить эту проблематику и подготовить предложения с выходом на федеральные структуры, на исполнительную и законодательную власть, для того, чтобы принять исчерпывающие меры, которые позволили бы изменить ситуацию. И мы сегодня здесь, в том числе, для этого. Мы видим, что остается немало вопросов, которые не урегулированы с точки зрения нормативно-правовой базы. Но подготовительная работа в регионе проведена большая. Уверен, те рекомендации, которые подготовлены и те, что будут выработаны по итогам сегодняшнего обсуждения, станут хорошей базой для дальнейшей деятельности», — сказал председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий.

Проект концепции «Ярославская область — территория безопасного детства» перед слушателями представил Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. В документе сформулированы важнейшие направления государственной политики региона в сфере обеспечения безопасности детей.

«На базе Ярославской областной Думы мы уже несколько месяцев собираем предложения от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, федеральных структур, общественных организаций, отцовского сообщества по реализации Концепции безопасного детства на территории нашего региона. Есть очень хорошие решения, которые могут поднять уровень безопасности. Я говорю и об обязательном оборудовании автомобиля, участвующего в федеральной программе «семейный автомобиль», детскими креслами, об оборудовании школьных автобусов, снабжении детской одежды световозвращающими элементами. Есть предложения, которые касаются обеспечения пожарной безопасности. Например, мы с Советом отцов проводим акцию, в рамках которой дарим семьям, проживающим в частных домах с печным отоплением, огнетушители и сигнализаторы. Конечно, мы надеемся, что они не пригодятся на практике, но в случае возникновения угрозы могут спасти жизнь всей семье», — сказал заместитель председателя Думы и председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в регионе Антон Капралов.

Участники слушаний выдвинули ряд предложений: по разработке единых требований к школьной форме с использованием световозвращающих элементов, по увеличению времени в образовательных программах на изучение правил дорожного движения, по созданию федеральной детской телепрограммы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, депутаты решили рекомендовать правительству области рассмотреть возможность создания в регионе реабилитационного центра для наркозависимых подростков.