Донецк, , 10:19 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 26 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, на горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили миномёты калибра 60 мм, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Весёлое, Еленовка, Саханка, Набережное, Украинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела были повреждены два дома в посёлке Еленовка. Жертвы среди мирных жителей ДНР не выявлены.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинский снайпер тяжело ранил одного защитника Донбасса.

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