Донецк, 26 февраля 2021, 10:19 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 26 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным представительства, на горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили миномёты калибра 60 мм, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.
В результате обстрела были повреждены два дома в посёлке Еленовка. Жертвы среди мирных жителей ДНР не выявлены.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинский снайпер тяжело ранил одного защитника Донбасса.
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