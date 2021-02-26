Брюссель, , 11:23 — REGNUM По меньшей мере несколько месяцев займёт процедура одобрения новых вакцин и лекарств против коронавируса в Евросоюзе, хотя с началом пандемии её серьёзно ускорили. Об этом в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) сообщили 26 февраля РИА Новости.

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Ранее сообщалось о переговорах между разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ЕМА по регистрации вакцины на рынке ЕС.

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Специальная видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС 26 февраля была посвящена ускорению регистрации новых вакцин. Её участники решили, что нужно «срочно ускорить авторизацию, производство и распространение вакцин».

Представитель ЕМА пояснил, что даже ускоренная процедура авторизации препаратов длится не один месяц, так как подробнейшим образом исследуются и их эффективность, и возможные побочные действия. В основе исследований и аттестации лежат высокие стандарты качества, эффективности и безопасности, подчеркнул он.

Стандартная продолжительность процедуры оценки составляет у EMA около 210 рабочих дней. Возможны два перерыва на срок от одного для шести месяцев для запроса и получения дополнительной информации. В результате авторизация нового препарата на рынке ЕС может занять год, но благодаря ускоренной процедуре срок сократился до 150 рабочих дней.

Также в EMA возможна специальная процедура постепенной экспертизы (rolling review) для ускоренной оценки перспективных препаратов. В таком случае EMA оценивает информацию о препарате по мере поступления, в процессе его разработки.

Так, 15 февраля компания Johnson&Johnson подала официальную заявку на авторизацию своей антикоронавирусной вакцины. В регуляторе полагают, что могут одобрить её уже в середине марта.

В начале февраля в EMA сообщили, что разработчик вакцины «Спутник V» получил научную консультацию и может готовить заявку на разрешение препарата в ЕС. На текущий момент регулятор не подтверждал, что начата постепенная экспертиза «Спутника V» или что разработчик подал заявку на её регистрацию.

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