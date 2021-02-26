Саратов, , 10:26 — REGNUM В Саратовской области из-за метели и ограничения видимости с 21:50 (местное время) 25 февраля до особого распоряжения ввели запрет на движение автотранспорта на федеральной трассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранспорта и дорожного хозяйства.

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Так, ограничено движение транспортных средств на автодороге федерального значения А298 а/д Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан. Временный запрет действует на участке км 585+000 до границы с Казахстаном, который продлится до особого распоряжения.

По прогнозам синоптиком, осадки в виде снега ожидаются и в субботу, 27 февраля. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. В воскресенье, 28 февраля, столбики термометров опустятся ниже ноля и температура воздуха будет колебаться от минус 5 до минус 8 градусов.

ИА REGNUM напоминает, 24 февраля в трех районах Саратовской области также из-за метели было ограничено движение автотранспорта.

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