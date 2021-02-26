Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на единоличное 100-е место в списке ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 26 февраля сообщается на сайте лиги.

Овечкин отдал результативную передачу в матче с «Питтсбург Пингвинз», которая стала для него 582-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Это позволило ему превзойти результат Дэйва Бабича (581) и выйти на единоличное 100-е место в списке ассистентов НХЛ. Первое место в этом занимает Уэйн Гретцки, у которого 1963 голевые передачи за карьеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.

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