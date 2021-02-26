Димитровград, Ульяновская область, , 10:13 — REGNUM В Ульяновской области в конце первого квартала планируется начать строительство губернаторского лицея нанотехнологий. Его возведут в Димитровграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Новый лицей будет рассчитан на 1,1 тыс. мест. Образовательное учреждение появится в Первомайском районе Димитровграда, где в настоящее время застраивается новый микрорайон. Власти заявляют, что лицей будет оснащён современной исследовательской техникой.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, в марте планируется заключить государственный контракт и начать строительство лицея. По его словам, новое образовательное учреждение может быть включено в список базовых школ Российской академии наук.

Как сообщало ИА REGNUM, первых учеников новая школа сможет принять в конце 2022 года. Одним из направлений обучения станет естественно-научный профиль, включающий медицину, биоинженерию, нанотехнологии.

Напомним, всего в Ульяновской области работают три губернаторских лицея, все они расположены в Ульяновске.

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