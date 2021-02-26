Уфа, , 10:20 — REGNUM Экс-начальника участка колонии-поселения заподозрили в превышении должностных полномочий и получении взятки в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в Стерлитамаке 31-летний фигурант уголовного дела получил от отбывающего наказание осужденного 20 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был предоставить заключенному возможность покинуть город.

«При этом, согласно требованиям закона, лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора вне колонии, но только в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение», — поясняет пресс-служба ведомства.

По данному факту в отношении экс-начальника участка колонии-поселения № 6 Башкирии было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и получения взятки.

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