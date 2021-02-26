Уфа, 26 февраля 2021, 10:20 — REGNUM Экс-начальника участка колонии-поселения заподозрили в превышении должностных полномочий и получении взятки в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в Стерлитамаке 31-летний фигурант уголовного дела получил от отбывающего наказание осужденного 20 тысяч рублей. Следователи считают, что за это он должен был предоставить заключенному возможность покинуть город.
По данному факту в отношении экс-начальника участка колонии-поселения № 6 Башкирии было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и получения взятки.
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